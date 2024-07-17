В Украину из плена РФ вернули 95 защитников (фото, видео)
Фото: Владимир Зеленский
Из плена РФ удалось вернуть еще 95 украинцев. Об этом днем 17 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех», — написал президент.
По данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть 3405 украинцев.
Видео: Дмитрий Лубинец
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена РФ удалось вернуть еще 95 украинцев. Об этом днем 17 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".