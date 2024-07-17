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В Украину из плена РФ вернули 95 защитников (фото, видео)

Общество 15:19   17.07.2024
Виктория Яковенко
В Украину из плена РФ вернули 95 защитников (фото, видео) Фото: Владимир Зеленский

Из плена РФ удалось вернуть еще 95 украинцев. Об этом днем ​​17 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех», — написал президент.

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Фото: Владимир Зеленский
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Фото: Владимир Зеленский
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Фото: Владимир Зеленский
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Фото: Владимир Зеленский

По данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть 3405 украинцев.

Видео: Дмитрий Лубинец

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 15:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена РФ удалось вернуть еще 95 украинцев. Об этом днем ​​17 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".