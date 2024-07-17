В Україну з полону РФ повернули 95 захисників (фото)

З полону РФ вдалося повернути ще 95 українців. Про це вдень 17 липня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх», – написав президент.

За даними уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 3405 українців.

Відео: Дмитро Лубінець