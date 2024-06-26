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П’ять жителів Харківщини повернулися з полону: Синєгубов розповів про бійців

Суспільство 17:41   26.06.2024
Олена Нагорна
П’ять жителів Харківщини повернулися з полону: Синєгубов розповів про бійців Фото: Володимир Зеленський/Телеграм

П’ятеро захисників з Харківської області повернулися в Україну з російського полону в межах чергового обміну ввечері 25 червня, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Два бійці з Куп’янщини, решта — з Харкова, Малинівської та Краснокутської тергромад. Один із захисників був на бойовому завданні на Херсонському напрямку, ще один на Ізюмщині, інші — звільняли Вільхівку“, – розповів Синєгубов.

Раніше начальник ХОВА повідомляв, що в Україну повернулися двоє захисників з Харківщини – харків’янин та мешканець Куп’янського району. Молоді люди 2000 та 2001 років народження потрапили в полон, захищаючи Вільхівку.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 17:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятеро захисників з Харківської області повернулися в Україну з російського полону в межах чергового обміну ввечері 25 червня, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов".