П’ять жителів Харківщини повернулися з полону: Синєгубов розповів про бійців

П’ятеро захисників з Харківської області повернулися в Україну з російського полону в межах чергового обміну ввечері 25 червня, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Два бійці з Куп’янщини, решта — з Харкова, Малинівської та Краснокутської тергромад. Один із захисників був на бойовому завданні на Херсонському напрямку, ще один на Ізюмщині, інші — звільняли Вільхівку“, – розповів Синєгубов.

Раніше начальник ХОВА повідомляв, що в Україну повернулися двоє захисників з Харківщини – харків’янин та мешканець Куп’янського району. Молоді люди 2000 та 2001 років народження потрапили в полон, захищаючи Вільхівку.