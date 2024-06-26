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Два мешканці Харківщини повернулися з полону

Суспільство 10:12   26.06.2024
Оксана Горун
Два мешканці Харківщини повернулися з полону Фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в рамках вчорашнього обміну серед 90 визволених із полону захисників України додому повернулися двоє воїнів із Харківщини – мешканці Харкова та Куп’янського району.

Напередодні Україна повернула з російського полону ще 90 захисників. Серед них є нацгвардійці, прикордонники, представники Військово-морських Сил, бійці ЗСУ та тероборони. Двоє молодих українських бійців 2000 та 2001 року народження, уродженці Харкова та Куп’янщини, потрапили в полон захищаючи Вільхівку. Відтепер вони вдома! написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що додому вчора повернулися 59 захисників Маріуполя, включно з бійцями, які вийшли з території заводу “Азовсталь”. А також – нацгвардійці, які охороняли ЧАЕС. Їх захопили у перші дні російського повномасштабного вторгнення, воїни провели в полоні понад два роки.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 10:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в рамках вчорашнього обміну серед 90 визволених із полону захисників України додому повернулися двоє воїнів із Харківщини – мешканці Харкова та Куп’янського району".