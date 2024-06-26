Два мешканці Харківщини повернулися з полону

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в рамках вчорашнього обміну серед 90 визволених із полону захисників України додому повернулися двоє воїнів із Харківщини – мешканці Харкова та Куп’янського району.

“Напередодні Україна повернула з російського полону ще 90 захисників. Серед них є нацгвардійці, прикордонники, представники Військово-морських Сил, бійці ЗСУ та тероборони. Двоє молодих українських бійців 2000 та 2001 року народження, уродженці Харкова та Куп’янщини, потрапили в полон захищаючи Вільхівку. Відтепер вони вдома! – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що додому вчора повернулися 59 захисників Маріуполя, включно з бійцями, які вийшли з території заводу “Азовсталь”. А також – нацгвардійці, які охороняли ЧАЕС. Їх захопили у перші дні російського повномасштабного вторгнення, воїни провели в полоні понад два роки.