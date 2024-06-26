Два жителя Харьковщины вернулись из плена

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в рамках вчерашнего обмена среди 90 вызволенных из плена защитников Украины домой вернулись двое воинов из Харьковщины — жители Харькова и Купянского района.

«Накануне Украина вернула из российского плена еще 90 защитников. Среди них нацгвардейцы, пограничники, представители Военно-морских Сил, бойцы ВСУ и теробороны. Двое молодых украинских бойцов 2000 и 2001 года рождения, уроженцы Харькова и Купянщины, попали в плен, защищая Ольховку. Теперь они дома!» — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что домой вчера вернулись 59 защитников Мариуполя, включая бойцов, которые вышли с территории завода «Азовсталь». А также — нацгвардейцы, которые охраняли ЧАЭС. Их захватили в первые дни российского полномасштабного вторжения, воины провели в плену более двух лет.