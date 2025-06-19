Из плена возвращаются и защитники Харьковщины: состоялся новый этап обмена

Днем 19 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.

«Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года. Защитники Украины, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях», — отметил президент.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что это очередной этап великого обмена пленными в категории «тяжелобольные и раненые» согласно договоренностям в Стамбуле.

«Все освобожденные сегодня защитники – представители рядового и сержантского состава. Освобожденные из плена защитники пройдут все необходимые медицинские обследования, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе», — говорится в сообщении.