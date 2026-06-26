Были в плену РФ с 2022-го года: домой возвращаются 160 военных (фото)

Днем 26 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.

«Сегодня из плена освобождены 160 военных. Все были в плену еще с 2022 года. Среди освобожденных сегодня военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. Они защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстале», Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях», — написал президент.

Среди освобожденных защитников, в том числе, 115 — защитников Мариуполя, уточнили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Самому младшему освобожденному исполнилось 26 лет. Самому старшему – 66.