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Були в полоні РФ з 2022-го року: додому повертаються 160 військових (фото)

Суспільство 15:21   26.06.2026
Вікторія Яковенко
Були в полоні РФ з 2022-го року: додому повертаються 160 військових (фото) Фото: Володимир Зеленський

Вдень 26 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.

«Сьогодні з полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року. Серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках», – написав президент.

Серед звільнених захисників, зокрема, 115 – оборонців Маріуполя, уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Наймолодшому звільненому воїну виповнилося 26 років. Найстаршому – 66.

обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 15:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 26 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.".