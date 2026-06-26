Були в полоні РФ з 2022-го року: додому повертаються 160 військових (фото)

Вдень 26 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.

«Сьогодні з полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року. Серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках», – написав президент.

Серед звільнених захисників, зокрема, 115 – оборонців Маріуполя, уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Наймолодшому звільненому воїну виповнилося 26 років. Найстаршому – 66.