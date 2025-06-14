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Четвертый обмен за неделю: вернулись и защитники, воевавшие на Харьковщине

Общество 15:20   14.06.2025
Виктория Яковенко
Четвертый обмен за неделю: вернулись и защитники, воевавшие на Харьковщине Фото: Владимир Зеленский

Днем 14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четвертом обмене с РФ военнопленными за неделю.

«Сегодня среди вернувшихся в Украину ребят много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта», – написал Зеленский.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, большинство освобожденных сегодня защитников – офицеры. Также часть – младше 25 лет.

Вообще домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

«Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе», — говорится в сообщении.

обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский
обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский

Читайте также: Новый этап обмена пленными: домой вернулись восемь жителей Харьковщины (видео)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четвертом обмене с РФ военнопленными за неделю.".