Четвертый обмен за неделю: вернулись и защитники, воевавшие на Харьковщине
Днем 14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четвертом обмене с РФ военнопленными за неделю.
«Сегодня среди вернувшихся в Украину ребят много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта», – написал Зеленский.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, большинство освобожденных сегодня защитников – офицеры. Также часть – младше 25 лет.
Вообще домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.
«Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Владимир зеленский, обмен пленными, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четвертом обмене с РФ военнопленными за неделю.".