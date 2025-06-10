Новый этап обмена пленными: домой вернулись восемь жителей Харьковщины (видео)
Восемь защитников из Харьковской области вернулись сегодня в Украину в рамках нового этапа обмена пленными.
Это жители Харькова, Мерефы и Чугуевского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Впереди их ждет лечение, реабилитация. Но главное — наши ребята дома», — написал он.
Видео: Кирилл Буданов/Telegram
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сегодня из неволи вернули защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем. Это военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.
«Все освобожденные сегодня защитники имеют тяжелые ранения и болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические заболевания. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез. Возвращенные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию», — отметили в ведомстве.
Большой обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции точное количество освобожденных обещают сообщить после его завершения.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь защитников из Харьковской области вернулись сегодня в Украину в рамках нового этапа обмена пленными.".