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Из российского плена вернули пятерых жителей Харьковщины — Синегубов (видео)

Общество 17:46   26.06.2026
Елена Нагорная
Из российского плена вернули пятерых жителей Харьковщины — Синегубов (видео) Фото: Владимир Зеленский

Среди 160 украинцев, которые сегодня вернулись из российского плена, — пятеро жителей Харьковской области.

Домой едут защитники из Харькова, Изюма, Берестина, Савинцев и Безлюдовки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: Владимир Зеленский

Как информировала МГ «Объектив», днем 26 июня Украина вернула из российского плена 160 военнослужащих ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Нацгвардии и пограничной службы, которые находились в неволе с 2022 года. Они защищали Украину в Мариуполе, на «Азовстали», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях. Среди освобожденных — 115 защитников Мариуполя, при этом самому молодому из них исполнилось 26 лет, а самому старшему — 66.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 17:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 160 украинцев, которые сегодня вернулись из российского плена, — пятеро жителей Харьковской области.".