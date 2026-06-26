Из российского плена вернули пятерых жителей Харьковщины — Синегубов (видео)

Среди 160 украинцев, которые сегодня вернулись из российского плена, — пятеро жителей Харьковской области.

Домой едут защитники из Харькова, Изюма, Берестина, Савинцев и Безлюдовки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: Владимир Зеленский

Как информировала МГ «Объектив», днем 26 июня Украина вернула из российского плена 160 военнослужащих ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Нацгвардии и пограничной службы, которые находились в неволе с 2022 года. Они защищали Украину в Мариуполе, на «Азовстали», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях. Среди освобожденных — 115 защитников Мариуполя, при этом самому молодому из них исполнилось 26 лет, а самому старшему — 66.