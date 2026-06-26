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З російського полону повернули п’ятьох мешканців Харківщини — Синєгубов

Суспільство 17:46   26.06.2026
Олена Нагорна
З російського полону повернули п’ятьох мешканців Харківщини — Синєгубов Фото: Володимир Зеленський

Серед 160 українців, які сьогодні повернулися з російського полону, — п’ятеро жителів Харківської області.

Додому їдуть захисники з Харкова, Ізюма, Берестина, Савинців та Безлюдівки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: Володимир Зеленський

Як інформувала МГ «Об’єктив», вдень 26 червня Україна повернула з російського полону 160 військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Нацгвардії та прикордонної служби, які перебували у неволі з 2022 року. Вони захищали Україну у Маріуполі, на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Серед визволених — 115 захисників Маріуполя, наймолодшому з них виповнилося 26 років, а найстаршому — 66.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 17:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Среди 160 украинцев, которые сегодня вернулись из российского плена, — пятеро жителей Харьковской области.".