З російського полону повернули п’ятьох мешканців Харківщини — Синєгубов

Серед 160 українців, які сьогодні повернулися з російського полону, — п’ятеро жителів Харківської області.

Додому їдуть захисники з Харкова, Ізюма, Берестина, Савинців та Безлюдівки, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: Володимир Зеленський

Як інформувала МГ «Об’єктив», вдень 26 червня Україна повернула з російського полону 160 військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Нацгвардії та прикордонної служби, які перебували у неволі з 2022 року. Вони захищали Україну у Маріуполі, на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Серед визволених — 115 захисників Маріуполя, наймолодшому з них виповнилося 26 років, а найстаршому — 66.