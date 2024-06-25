90 украинских военных вернули из плена РФ в Украину (фото)

Среди 90 украинских военных, которых вернули из плена, есть воевавшие на Харьковском направлении, сообщил в своем Телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Воины Нацгвардии, ВМС, армии, терробороны, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях», – рассказал Зеленский.