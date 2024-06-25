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90 украинских военных вернули из плена РФ в Украину (фото)

Общество 22:09   25.06.2024
Оксана Якушко
90 украинских военных вернули из плена РФ в Украину (фото) Фото: Владимир Зеленский / Телеграмм

Среди 90 украинских военных, которых вернули из плена, есть воевавшие на Харьковском направлении, сообщил в своем Телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Воины Нацгвардии, ВМС, армии, терробороны, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях», – рассказал Зеленский.

Военнопленные
Фото: Владимир Зеленский / Телеграмм
Фото: Владимир Зеленский / Телеграмм
Фото: Владимир Зеленский / Телеграмм
Фото: Владимир Зеленский / Телеграмм
Фото: Владимир Зеленский / Телеграмм
Фото: Владимир Зеленский / Телеграмм

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 22:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 90 украинских военных, которых вернули из плена, есть воевавшие на Харьковском направлении, сообщил в своем Телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский.".