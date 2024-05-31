Шестеро жителей Харьковщины вернулись сегодня из плена — ХОВА (видео)
Среди 75 украинцев, которых сегодня вернули из российского плена, — шесть жителей Харьковщины, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По предварительным данным, вернулись двое харьковчан, житель Изюма, и по одному человеку из Изюмского района, Чугуева и Купянского района.
Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, к своим родным вернулись 75 защитников и защитниц, а также гражданские украинки. Среди освобожденных — 70 мужчин и пять женщин, шестеро офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере треть спасенных имеет ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.
Освобождены из плена 37 представителей ВСУ, 21 нацгвардеец, семь пограничников, шестеро тероборонцив и четверо гражданских женщин. Украинцы были захвачены в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.
Видео, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 14:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 75 украинцев, которых сегодня вернули из российского плена, — шесть жителей Харьковщины, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов".