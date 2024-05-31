Live
  • Пт 31.05.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

В Украину из плена РФ вернули 75 человек, среди них – воины и гражданские

Общество 13:29   31.05.2024
Виктория Яковенко
В Украину из плена РФ вернули 75 человек, среди них – воины и гражданские Фото: Владимир Зеленский

Из плена РФ удалось вернуть еще 75 украинцев. Об этом днем ​​31 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого из русского плена. И сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четыре гражданских – все они уже на родной земле. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждое. Благодарю команду, которая работает над обменами!», — написал президент.

02

03

04

05

06
Фото: Владимир Зеленский

Читайте также: Байден разрешил ударить оружием США по РФ вблизи границы с Харьковщиной — ISW

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 31.05: удары, последний звонок, возвращение из плена
Главные новости Харькова 31.05: удары, последний звонок, возвращение из плена
31.05.2024, 14:52
Синегубов сообщил, куда еще, кроме пятиэтажки, прилетело ночью в Харькове
Синегубов сообщил, куда еще, кроме пятиэтажки, прилетело ночью в Харькове
31.05.2024, 08:02
Школьный вальс под землей: последние звонки прозвенели в Харькове (фото)
Школьный вальс под землей: последние звонки прозвенели в Харькове (фото)
31.05.2024, 13:51
Враг активизировался на Харьковском направлении, сбросили 8 КАБов – Генштаб
Враг активизировался на Харьковском направлении, сбросили 8 КАБов – Генштаб
31.05.2024, 14:20
В двух районах Харькова сегодня будут отключать свет: причина
В двух районах Харькова сегодня будут отключать свет: причина
31.05.2024, 12:31
Армия РФ ударила по Казачьей Лопани: в поселке произошел пожар – Задоренко
Армия РФ ударила по Казачьей Лопани: в поселке произошел пожар – Задоренко
31.05.2024, 13:40

Новости по теме:

12:00
Они ничего не понимают, кроме силы — Зеленский о россиянах
12:00
Решение, которое нужно принять — Зеленский о спасении Харькова
07:35
ISW сообщил о войсках РФ у границ Харьковщины и Сумщины: куда могут наступать
20:25
Зеленский высказался об осуждении РФ Западом за удары по Харькову (видео)
10:13
Зеленский из Харькова обратился к Байдену и Си (видео)

Вы читали новость: «В Украину из плена РФ вернули 75 человек, среди них – воины и гражданские»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 13:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена РФ удалось вернуть еще 75 украинцев. Об этом днем ​​31 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".