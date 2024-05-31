В Украину из плена РФ вернули 75 человек, среди них – воины и гражданские

Из плена РФ удалось вернуть еще 75 украинцев. Об этом днем ​​31 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого из русского плена. И сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четыре гражданских – все они уже на родной земле. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждое. Благодарю команду, которая работает над обменами!», — написал президент.