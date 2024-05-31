В Украину из плена РФ вернули 75 человек, среди них – воины и гражданские
Фото: Владимир Зеленский
Из плена РФ удалось вернуть еще 75 украинцев. Об этом днем 31 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого из русского плена. И сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четыре гражданских – все они уже на родной земле. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждое. Благодарю команду, которая работает над обменами!», — написал президент.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена РФ удалось вернуть еще 75 украинцев. Об этом днем 31 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".