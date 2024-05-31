В Україну з полону РФ повернули 75 людей, серед них – воїни і цивільні (фото)
Фото: Володимир Зеленський
З полону РФ вдалося повернути ще 75 українців. Про це вдень 31 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі. Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!», – написав президент.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 13:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З полону РФ вдалося повернути ще 75 українців. Про це вдень 31 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.".