Байден дозволив вдарити зброєю США по РФ поблизу кордону з Харківщиною – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що президент США Джозеф Байден, за наявною інформацією, змінив свій підхід щодо ударів по території РФ американською зброєю.

“Повідомляється, що президент США Джо Байден схвалив зміну політики, яка дозволить Україні використовувати надану США зброю, у тому числі ракети GMLRS, але не ракети ATACMS більшої дальності, для завдання ударів по території Росії поблизу кордону з Харківською областю, – пишуть аналітики ISW. — Офіційні особи США та люди, які знайомі з цією політикою, повідомили західним ЗМІ 30 травня, що адміністрація Байдена непомітно дала Україні дозвіл використовувати надану США зброю для “цілей зустрічного вогню” проти російських військ, які проводять напади на півночі Харківської області. Неназваний американський чиновник пояснив, що адміністрація Байдена не змінила свою політику, яка забороняє Україні використовувати надану США зброю для завдання ударів на великі відстані, таких як ATACMS, в інших частинах Росії”.

Так, газета “The New York Times” з посиланням на кількох радників Байдена констатувала, що така “обмежена відмова” від колишніх підходів США щодо ударів по РФ була “неминуча”. При цьому видання інформує, що обмеження є щодо дальності ударів та цілей. Водночас газета “The Washington Post” повідомила (знову ж таки з посиланням на неназваного американського чиновника), що США не наклали жодних обмежень на використання Україною наданих США засобів ППО для збивання російських ракет або винищувачів над територією РФ, “якщо вони становлять загрозу для України”.

“Неясно, наскільки далеко в Бєлгородській області США дозволяють українським силам завдавати ударів з використанням наданої США зброї або чи буде Україні дозволено завдавати ударів по скупченнях російських сил і техніки в Курській та Брянській областях. Однак російські військові об’єкти за межами безпосереднього кордону з Харківською областю також є законними військовими цілями, а обмеження, що продовжуються, на здатність України завдавати ударів по цілях в інших частинах Росії перешкоджають здатності України захистити себе від російської агресії. Росія, як і раніше, має якесь укриття, в якому російські військові можуть прикривати свої збройні сили, перш ніж вони підійдуть досить близько до Харкова або увійдуть в інші частини України. Росія продовжуватиме отримувати вигоду від будь-якого часткового укриття доти, доки західні держави продовжуватимуть запроваджувати обмеження на здатність України захищатися. ISW продовжує вважати, що США мають дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному та глибокому тилу Росії за допомогою зброї, наданої США”, — висловилися аналітики Інституту вивчення війни.