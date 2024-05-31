Байден разрешил ударить оружием США по РФ вблизи границы с Харьковщиной — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что президент США Джозеф Байден, по имеющейся информации, изменил свой подход в отношении ударов по территории РФ американским оружием.

«Сообщается, что президент США Джо Байден одобрил изменение политики, которое позволит Украине использовать предоставленное США оружие, в том числе ракеты GMLRS, но не ракеты ATACMS большей дальности, для нанесения ударов по территории России вблизи границы с Харьковской областью, — пишут аналитики ISW. — Официальные лица США и люди, знакомые с этой политикой, сообщили западным СМИ 30 мая, что администрация Байдена незаметно дала Украине разрешение использовать предоставленное США оружие для «целей встречного огня» против российских войск, проводящих нападения на севере Харьковской области. Неназванный американский чиновник пояснил, что администрация Байдена не изменила свою политику, запрещающую Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов на большие расстояния, таких как ATACMS, в других частях России».

Так, газета «The New York Times» со ссылкой на нескольких советников Байдена констатировала, что такой «ограниченный отказ» от прежних подходов США в отношении ударов по РФ, был «неизбежным». При это издание информирует, что ограничения есть относительно дальности ударов и целей. В то же время газета «The Washington Post» сообщила (опять же со ссылкой на неназванного американского чиновника), что США не наложили никаких ограничений на использование Украиной предоставленных США средств ПВО для сбивания российских ракет или истребителей над территорией РФ, «если они представляют угрозу Украине».

«Неясно, насколько далеко в Белгородской области США разрешают украинским силам наносить удары с использованием предоставленного США оружия или будет ли Украине разрешено наносить удары по скоплениям российских сил и техники в Курской и Брянской областях. Однако российские военные объекты за пределами непосредственной границы с Харьковской областью также являются законными военными целями, а продолжающиеся ограничения на способность Украины наносить удары по целям в других частях России препятствуют способности Украины защитить себя от российской агрессии. У России по-прежнему есть некое убежище, в котором российские военные могут прикрывать свои вооруженные силы, прежде чем они подойдут достаточно близко к Харькову или войдут в другие части Украины. Россия будет продолжать получать выгоду от любого частичного убежища до тех пор, пока западные государства будут продолжать вводить ограничения на способность Украины защищаться. ISW продолжает считать, что США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России с помощью оружия, предоставленного США», — высказались аналитики Института изучения войны.