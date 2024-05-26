Удары по Харькову «вызывают ярость уже не только в отношении россиян» — мнение

Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Алексей Копытько, комментируя террористические удары по Харькову, отметил: «искренне вставшие на борьбу, но униженные безысходностью люди могут породить такие реакции, что все боящиеся «эскалации» взвоют от ужаса».

Копытько считает, что политическое решение (разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории РФ) наверняка будет принято.

«Но до этого погибнут люди, которые могли бы выжить, а Харьков понесет урон», — отметил он.

Нынешнюю нерешительность Запада он сравнил с неоднократными подобными колебаниями, которые наблюдались, начиная с 2022 года, когда необходимые виды вооружений буквально «вымучивали».

«Характер войны меняется, накоплен колоссальный опыт. Сейчас речь идет об ударах по законным военным целям на территории РФ. И все знают, что Украина будет наносить хирургически точные удары исключительно по законным военным целям. Но опять та же канитель», — пишет Копытько.

В связи с этим он сообщил, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ часто слышал вопрос от зарубежных коллег: «при каких условиях украинцы могут перейти на сторону россиян?»

«Я высказал мнение, что гипотетически такой вариант есть. Мой аргумент был в том, что в нашей культуре есть люди, к которым относятся хуже, чем к врагам – это предатели… В начале зимы, когда уже месяца три продолжалась нездоровая возня с решением по оружию, снова возник этот вопрос, и я ответил, что, на мой взгляд, вот сейчас мы идем по очень тонкому льду. Потому что никаких внятных объяснений нет. В глазах людей, которые многое потеряли и находятся в опасности, происходящее выглядит как предательство доверия. И по мере того, как гибнет все больше украинцев, когда разрушаются наши города, а перспектива остается туманной, объективно растет мотивация искать договоренности с Россией. Просто, чтоб никто не умирал, раз в помощи де-факто отказано. И это нечто противоположное страху – ощущение безысходности (в которое россияне масштабно вкладываются). Если кто-то думает, что так можно выйти на решение, на какую-то иллюзорную подморозку войны, то будет все ровно наоборот. Ибо это будут не просто договоренности – а на фоне озлобленности и желания отомстить тем, кто предал. И враг это элементарно разыграет… Второй раз эта тема возникла в начале апреля. На днях ее близко к смыслу затронул Михаил Ходорковский: совместная российско-украинская армия против запада – это не что-то совершенно невозможное. Т.е. это не выдумки. И суть будет не в том, что россияне кого-то захватят и насильно мобилизуют (хотя захватят и мобилизуют), а в том, что многие захотят отомстить. Ибо одна мысль, что все жертвы и лишения были напрасны, затуманит даже очень стойкий разум и подтолкнет к вымещению боли. Так было в истории не раз, и не два. Сегодня это неприемлемо, а завтра такой настрой полностью завладевает людьми. Храбрые, готовые к самопожертвованию, искренне вставшие на борьбу, но униженные безысходностью люди могут породить такие реакции, что все боящиеся «эскалации» взвоют от ужаса. Самое важное – этого легко избежать. И да. С этим нельзя играть. Потому что остаются неизгладимые рубцы, накапливается глубинное недоверие. Водитель троллейбуса с оторванными ногами, типография, «Эпицентр» — все это вызывает ярость уже не только в отношении россиян. Решение перезрело. Пора», — подытожил аналитик.