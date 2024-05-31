Шестеро жителів Харківщини повернулися сьогодні з полону – ХОВА (відео)

Серед 75 українців, яких сьогодні повернули з російського полону, є шість мешканців Харківщини, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, повернулися двоє харків’ян, мешканець Ізюма та по одній людині з Ізюмського району, Чугуєва та Куп’янського району.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, до своїх рідних повернулися 75 захисників та захисниць, а також цивільні українки. Серед звільнених – 70 чоловіків та п’ять жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина врятованих має поранення, тяжкі захворювання чи інвалідність.

Звільнені з полону 37 представників ЗСУ, 21 нацгвардієць, семеро прикордонників, шестеро тероборонців та чотири цивільні жінки. Українців було захоплено в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.



Відео, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими