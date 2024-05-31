Шестеро жителів Харківщини повернулися сьогодні з полону – ХОВА (відео)
Серед 75 українців, яких сьогодні повернули з російського полону, є шість мешканців Харківщини, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, повернулися двоє харків’ян, мешканець Ізюма та по одній людині з Ізюмського району, Чугуєва та Куп’янського району.
Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, до своїх рідних повернулися 75 захисників та захисниць, а також цивільні українки. Серед звільнених – 70 чоловіків та п’ять жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина врятованих має поранення, тяжкі захворювання чи інвалідність.
Звільнені з полону 37 представників ЗСУ, 21 нацгвардієць, семеро прикордонників, шестеро тероборонців та чотири цивільні жінки. Українців було захоплено в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.
Відео, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Читайте також: В Україну з полону РФ повернули 75 людей, серед них – воїни та цивільні
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: обмен, пленные, сінєгубов, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Шестеро жителів Харківщини повернулися сьогодні з полону – ХОВА (відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 14:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 75 українців, яких сьогодні повернули з російського полону, є шість мешканців Харківщини, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов".