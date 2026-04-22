Український комбат Ковальов знову засмутив Герасимова: військові РФ у полоні
Комбат мотопіхотного батальйону 43-ї ОМБр ЗСУ Роман Ковальов, який прославився відео з Куп’янська-Вузлового та зверненням до начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова, поінформував про черговий успіх Сил оборони.
“Маємо чергову партію “гостей” зі 153-го танкового полку рф. Взяли в районі н.п. Курилівка. Це вже 12-й, 13-й та 14-й “екземпляри”, здобуті нашим батальйоном лише за початок 2026 року“, – повідомив Ковальов на своїй сторінці у фейсбуці.
Він також опублікував аудіоперехоплення, на якому, ймовірно, російські командири обговорюють небажання своїх підлеглих “йти на м’ясо”. Поспілкувавшись із полоненими окупантами, Ковальов зазначив: їхній мотив потрапляння в Україну – “приїхали за грошима”. Це найпоширеніше формулювання, яке видають на-гора представники армії “освободителей”.
“Тепер, опинившись у полоні, вони, як не дивно, найбільше переймаються цілісністю власних репродуктивних органів. Постійно цікавляться: чи можна їм “нічого не відрізати”, бо вони ж “нікого не вбивали”? Річ у тім, що командири старанно залякували їх “страшними нациками” з нашого підрозділу, які нібито каструють усіх полонених. Що ж, розчаруємо ворожих політруків: ми люди культурні, хоч і суворі, тому з полоненими поводимося цивілізовано“, – написав Ковальов.
Він повідомив: полонені розповідають, що в їхньому 153-му полку стрімко зростає кількість відмовників. Страх перед штурмом позицій українських захисників часто переважує навіть ризик бути “обнуленими” власними командирами.
Ковальов опублікував дані загарбників, які опинилися в полоні.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: комбат, купянское направление, новини Харкова, пленные, фронт;
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 08:37;