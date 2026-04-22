Український комбат Ковальов знову засмутив Герасимова: військові РФ у полоні

Live

Фронт 08:37   22.04.2026
Оксана Горун
Фото: Роман Ковальов/фейсбук

Комбат мотопіхотного батальйону 43-ї ОМБр ЗСУ Роман Ковальов, який прославився відео з Куп’янська-Вузлового та зверненням до начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова, поінформував про черговий успіх Сил оборони.

Маємо чергову партію “гостей” зі 153-го танкового полку рф. Взяли в районі н.п. Курилівка. Це вже 12-й, 13-й та 14-й “екземпляри”, здобуті нашим батальйоном лише за початок 2026 року“, – повідомив Ковальов на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також опублікував аудіоперехоплення, на якому, ймовірно, російські командири обговорюють небажання своїх підлеглих “йти на м’ясо”. Поспілкувавшись із полоненими окупантами, Ковальов зазначив: їхній мотив потрапляння в Україну – “приїхали за грошима”. Це найпоширеніше формулювання, яке видають на-гора представники армії “освободителей”.

“Тепер, опинившись у полоні, вони, як не дивно, найбільше переймаються цілісністю власних репродуктивних органів. Постійно цікавляться: чи можна їм “нічого не відрізати”, бо вони ж “нікого не вбивали”? ​Річ у тім, що командири старанно залякували їх “страшними нациками” з нашого підрозділу, які нібито каструють усіх полонених. ​Що ж, розчаруємо ворожих політруків: ми люди культурні, хоч і суворі, тому з полоненими поводимося цивілізовано“, – написав Ковальов.

Він повідомив: полонені розповідають, що в їхньому 153-му полку стрімко зростає кількість відмовників. Страх перед штурмом позицій українських захисників часто переважує навіть ризик бути “обнуленими” власними командирами.

Ковальов опублікував дані загарбників, які опинилися в полоні.

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Український комбат Ковальов знову засмутив Герасимова: військові РФ у полоні», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комбат мотопіхотного батальйону 43-ї ОМБр ЗСУ Роман Ковальов поінформував про черговий успіх Сил оборони".