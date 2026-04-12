Машовець: ЗС РФ “зачепилися за Ківшарівку”, а СОУ контратакують на Харківщині
Що відбувається на фронті в Харківській області – короткий огляд в інтерв’ю 5 каналу зробив військовий оглядач Костянтин Машовець.
Найбільш насичені події – на Куп’янському напрямку. Причому спроби противника пробитися до Куп’янська з півночі або вздовж Осколу так само марні. Але в рух прийшов фронт на лівобережжі.
“47-ма танкова дивізія достатньо активна. Напрямок очевидний – вони намагаються пробитися все ж таки на Куп’янськ-Вузловий, діючи через Ківшарівку. Окремі піхотні групи фіксуються на східній околиці Курилівки та північно-східніше Ківшарівки. Є інформація, що вони в деяких будинках зачепилися за Ківшарівку, але вже декілька тижнів провести інфільтрацію далі не можуть. Щобільше з’явилося повідомлення, що в районі Піщаного ЗСУ контратакували та відсунули противника. Відповідно, ці передові групи противника, які просувалися на Куп’янськ-Вузловий, якщо ці контратаки ЗСУ виявляться успішними, очевидно потраплять у складне становище, будуть із флангу відрізані. Вони діють здебільшого вздовж залізниці, що йде на Куп’янськ-Вузловий”, – поділився інформацією Машовець.
Відео: 5 канал
При цьому російська армія не полишає і спроби прорватися до Борової – з боку Борівської Андріївки, щоб відрізати підрозділи Сил оборони в районі Загризового та Богуславки або притиснути їх до Осколу.
“Їм удалося близько місяця тому вийти північніше Новоплатонівки до дороги, якою відбувалася логістика, та перерізати її. Тому матеріально-технічне забезпечення наших підрозділів у районі Богуславки достатньо ускладнене“, – зазначив військовий оглядач.
Читайте також: Буферна зона РФ на Харківщині посипалася, пряники від ворога — огляд фронту
На Вовчанському напрямку особливих змін немає. На Великобурлуцькому росіян відтіснили в районі Амбарного та Мілового – в бік кордону. За даними Машовця, бої там тривають.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: Ківшарівка, Константин Машовец, купянское направление, фронт;
Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 22:15;