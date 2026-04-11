Буферна зона РФ на Харківщині посипалася, «пряники» від ворога – огляд фронту

Територія ганьби: у РФ – чергове розчарування на Харківщині. Наступ на лівобережжі Осколу посилився. З’явилися небезпечні «пряники» від окупантів. Про мрії загарбників, реальність фронту та нову небезпеку під ногами – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Фронт прийшов у рух на Харківщині. Ворог посилив бойові дії на Куп’янському напрямку. Про це свідчить статистика Генштабу. Аналітики групи DeepState внесли низку змін на мапу регіону. Сили оборони вибили ворога в районі Амбарного. Це удар одночасно по двох російських планах: створення так званої «буферної зони» та відкриття Великобурлуцького напрямку. Водночас окупанти мають просування на лівому березі Осколу – в районі Піщаного та Петропавлівки. У Куп’янську зона, де ще є російські військові, звузилася до одного підвалу.

«Заяви Валерія Герасимова про те, що контролюється там 90%, 85%, 99% Куп’янська-Вузлового або Куп’янська – правобережного, лівобережного, – вони будуть лунати, і вони будуть намагатися таким чином перебити ту ганьбу, яку вони генерували в жовтні минулого року», — зазначив воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко.

<br />

Тріщина в «буферній зоні»

«Отрицательне наступление» росіян сталося на Харківщині. Його не тільки зафіксували аналітики, але й підтвердили офіційні представники Сил оборони.

«Це якраз північний виступ тієї території на Великобурлуцькому напрямку, яку контролювали росіяни. Вони туди досить-таки давно зайшли. І це була їхня відносно вдала спроба, відносно всіх інших їхніх спроб, створити зону контролю у безпосередньому прикордонні. Вони змогли на Великобурлуцькому створити її, але не 20 км, як вони хотіли, а до 5 км. Ну і тут якраз на частині цього виступу була доволі успішна контратака, яка змусила їх трішки потіснитися. Тому тут можна вже в принципі казати про успіх. Це не є таємницею, це вже опубліковано, тому ми можемо певно казати, що їх трошки посунули в напрямку російського кордону, де їм і місце», — розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Працювали там бійці 129-ї бригади, ми публікували ці кадри у нас у телеграм-каналі. Проводилися безпосередньо ударно-пошукові роботи. Потім бійці після того, як підготували собі можливість зачистити цю територію, вони це зробили і взяли під контроль місцевість. Сподіваємося, що вони будуть розвивати цей успіх», — додав співзасновник DeepState Роман Погорілий.

Не той Куп’янськ

Проблеми на Великобурлуцькому напрямку стали для окупантів черговими на Харківщині. Регіон для загарбників є справжньою територією ганьби. Усе розпочалося ще з провалу «Русской весны» в Харкові. На цьому тижні відзначали чергову річницю цієї дати. Дванадцять років тому, восьмого квітня, спецпризначенці «Ягуара» звільнили від сепаратистів будівлю ХОДА. Росія вперше в новій історії програла бій за Харківщину. Серія фіаско продовжилася у двадцять другому: знищенням російських ДРГ навесні та Харківським контрнаступом восени. Далі був провал розрекламованого «наступу на Харків» у двадцять четвертому. Черговий пік стався торік – у часи фейкового «освобождення» Куп’янська. Наразі всі «освободителі» там зосередилися в одному підвалі, де намагаються якось вижити.

«До 15 військовослужбовців знаходяться в місті Куп’янську. Відповідно Сили оборони відпрацьовують певні операції по знешкодженню та ліквідації даної групи», — повідомив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ Ігор Яременко.

«У плані самого Куп’янська питань немає, сам Куп’янськ контролюється українськими військами. Росіяни намагаються йти з півночі, інфільтруватися, але невеликими силами. А от якщо брати не сам Куп’янськ, а Куп’янськ-Вузловий і наш плацдарм на схід, на лівому березі Осколу – ось там росіяни доволі-таки активно лізуть через Піщане – в бік Ківшарівки. Там є доволі-таки агресивні наступальні дії. Але що поробиш – це війна, вони знищуються», — додав речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Воєнні аналітики відзначають: після гучних заяв на найвищому рівні варіант повністю відмовитися від Куп’янська ворог розглядати не може. Тож дії на східному березі Осколу пояснюються не стільки військовою, скільки політичною доцільністю.

«Після того, як Бєлоусов, Кузовльов, Герасимов, а врешті-решт сам військовий злочинець Путін заявляли про захоплення Куп’янська, який не захоплений досі. Ми неодноразово підіймали це питання, говорили про те, що так чи інакше росіянам доведеться саме питання Куп’янська якось вирішувати, довести, що дійсно Куп’янськ ними контролюється. Це можна зробити тільки активізацією наступальних дій, штурмових дій саме в цій локації, хоча б у районі Куп’янська-Вузлового. Саме тому вони й активізувалися на цій межі», — зазначив воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Смертельні «пряники»

Про небезпеку попередили жителів Харківської області. У регіоні почали знаходити нові російські протипіхотні міни кількох видів. Зокрема – так звані «пряники».

«Трохи менше за «пелюстки», які розповсюджуються за допомогою безпілотників та іншими механізмами дистанційного мінування. Такі предмети можуть мати вигляд невеликих пластикових дисків або циліндрів, часто зливаються з поверхнею ґрунту, травою чи сміттям. Фактично, умовно кажучи, йдучи по дорозі, асфальту, їх можна просто навіть не помітити. Принцип дії – натиск на них, що робить їх особливо небезпечними навіть при мінімальному контакті», — пояснив директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Про виявлення «пряників» вже інформувало видання Золочівської громади «Зоря». Тим часом начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував фото інших вибухових пристроїв. Таку протипіхотну міну, зокрема, знайшов житель Руської Лозової на власній ділянці під час весняного прибирання. За попередньою оцінкою фахівців ДСНС, радіус ураження подібної міни – від 30 до 50 метрів. Цього цілком достатньо, щоб завдати важких проникаючих уламкових поранень. Уважними та обережними закликають бути як городників, які починають весняні роботи, так і тих, хто їде на природу. А особливо – батьків.

«Вибухонебезпечні предмети можуть нагадувати іграшки, інші побутові речі, якими ми користуємося щоденно. Закликаю жителів Харківщини бути максимально обережними, не торкайтеся жодних підозрілих предметів, уникайте пересування незнайомими маршрутами, особливо через траву, чагарники чи засмічені ділянки. Про підозрілі предмети потрібно негайно повідомляти за телефонами 101 або 102. Бережіть себе!» — наголосив Іван Сокол.