Радіус ураження до 50 м: городників під Харковом попередили про небезпеку

Окупанти застосовують нові засоби дистанційного мінування територій населених пунктів Дергачівщини, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він опублікував фото протипіхотної міни, яку виявив мешканець Руської Лозової під час прибирання власної присадибної ділянки.

«За попередньою оцінкою фахівців ДСНС, її радіус ураження становить від 30 до 50 метрів. Цього цілком достатньо, щоб завдати важких проникаючих уламкових поранень. Зараз, коли люди активно пораються на подвір’ях і починають садити городину, такі вибухонебезпечні предмети становлять особливу загрозу», – підкреслив Задоренко.

Він закликав людей бути обачними.

«У разі виявлення підозрілих або небезпечних предметів не підходьте до них, у жодному разі не чіпайте їх і негайно повідомляйте за номерами 101, 102 або 112». – зазначив начальник МВА.

Нагадаємо, раніше у виданні “Зоря” повідомили, що на Золочівську громаду росіяни почали скидати небезпечні вибухові пристрої. Йдеться про міни “Пряник”, “Пелютска” та саморобні вибухові пристрої.