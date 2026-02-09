Постраждали близько пів сотні будинків: КАБи атакували Дергачівщину (фото)
Фото: наслідки ударів по селу Цупівка/ Вячеслав Задоренко
Близько 04:00 по селу Цупівка вдарили чотири авіабомби, ще три КАБи прилетіли по сусідньому селу Дубівка, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«У Цупівці загалом пошкоджено до 50-ти приватних будинків і господарських споруд, у Дубівці – близько 15-ти домоволодінь. Те, що за таких обставин люди не постраждали – це справжнє диво», – зазначив Задоренко.
Він вкотре звернувся до мешканців прикордонних територій з закликом виїжджати у більш безпечні населені пункти.
Нагадаємо, також вибухи чули в Харкові близько 11:35 та 12:10. Місто атакували БпЛА типу «Молния». Під ударом – Шевченківський район, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Інформації про постраждалих немає, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.
