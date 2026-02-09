Пострадали около полусотни домов: КАБы атаковали Дергачевщину (фото)

Около 04:00 по селу Цуповка ударили четыре авиабомба, еще три КАБа прилетели по соседнему селу Дубовка, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В Цуповке в общем повреждено до 50 частных домов и хозяйственных сооружений, в Дубовке – около 15 домовладений. То, что в таких обстоятельствах люди не пострадали – это настоящее чудо», — отметил Задоренко.

Он обратился к жителям приграничных территорий с призывом выезжать в более безопасные населенные пункты.

Напомним, также взрывы слышали в Харькове около 11:35 и 12:10. Город атаковали БпЛА типа «Молния». Под ударом – Шевченковский район, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информации о пострадавших нет, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.