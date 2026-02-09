Live

Пострадали около полусотни домов: КАБы атаковали Дергачевщину (фото)

Происшествия 13:10   09.02.2026
Виктория Яковенко
Пострадали около полусотни домов: КАБы атаковали Дергачевщину (фото) Фото: последствия ударов по селу Цуповка/ Вячеслав Задоренко

Около 04:00 по селу Цуповка ударили четыре авиабомба, еще три КАБа прилетели по соседнему селу Дубовка, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В Цуповке в общем повреждено до 50 частных домов и хозяйственных сооружений, в Дубовке – около 15 домовладений. То, что в таких обстоятельствах люди не пострадали – это настоящее чудо», — отметил Задоренко.

Он обратился к жителям приграничных территорий с призывом выезжать в более безопасные населенные пункты.

удар по Цуповке
Фото: последствия ударов по селу Цуповка/ Вячеслав Задоренко
удар по Цуповке
Фото: последствия ударов по селу Цуповка/ Вячеслав Задоренко
удар по Цуповке
Фото: последствия ударов по селу Цуповка/ Вячеслав Задоренко
удар по Цуповке
Фото: последствия ударов по селу Цуповка/ Вячеслав Задоренко
удар по Дубовке
Фото: последствия ударов по селу Дубовка/ Вячеслав Задоренко
удар по Дубовке
Фото: последствия ударов по селу Дубовка/ Вячеслав Задоренко

Напомним, также взрывы слышали в Харькове около 11:35 и 12:10. Город атаковали БпЛА типа «Молния». Под ударом – Шевченковский район, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информации о пострадавших нет, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
По Харькову ударили БпЛА: один не сдетонировал, второй – попал в крышу СТО
По Харькову ударили БпЛА: один не сдетонировал, второй – попал в крышу СТО
09.02.2026, 14:34
Новости Харькова — главное 9 февраля: РФ продвинулась, удар по городу
Новости Харькова — главное 9 февраля: РФ продвинулась, удар по городу
09.02.2026, 13:48
Сегодня 9 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 февраля 2026: какой праздник и день в истории
09.02.2026, 06:00
Передавал в РФ данные о состоянии ТЭЦ-5: дело харьковчанина – в суде
Передавал в РФ данные о состоянии ТЭЦ-5: дело харьковчанина – в суде
09.02.2026, 12:34
Что со светом в Харькове и области: действуют почасовые и аварийные графики
Что со светом в Харькове и области: действуют почасовые и аварийные графики
09.02.2026, 12:08
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
09.02.2026, 14:23

Новости по теме:

23.01.2026
Шесть сел на севере Харьковщины остались без света из-за россиян
23.01.2026
РФ атаковала мусоровоз на Харьковщине, коммунальщики успели спрятаться (фото)
23.01.2026
Удар по волонтерам на Харьковщине: видео с авто ранее публиковали в Z-каналах
13.01.2026
Массированная атака «Шахедов» на Дергачевщину: Задоренко показал последствия
14.11.2025
80-летняя жительница Харьковщины нашла у подъезда российский FPV и погибла


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пострадали около полусотни домов: КАБы атаковали Дергачевщину (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 13:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 04:00 по селу Цуповка ударили четыре авиабомба, еще три КАБа прилетели по соседнему селу Дубовка".