Live

Новости Харькова — главное 7 июня: как прошла ночь

Общество 08:34   07.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 7 июня: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:34

Восемь боев на Харьковщине: где ВСУ отбивали атаки врага

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали восемь боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении врага атаковал пять раз в районе Старицы, Лимана, Волчанска и Охримовки. На Купянском – зафиксировали три штурма украинских позиций около Новоплатоновки, Песчаного и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения. За прошедшие сутки противник нанес 93 авиационных ударов, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9928 дронов-камикадзе и произвели 3204 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 45 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

07:20

Летела баллистика и БпЛА: как прошла ночь на Харьковщине

Тревога в Харькове и области прозвучала накануне в 23:02. В сторону Ольшан вылетел российский беспилотник, уточнили в Воздушных силах ВСУ. После полуночи реактивный БпЛА взял курс на Златополь, а в 01:10 добавилась угроза применения баллистического вооружения. Тревога продлилась до 02:13, а уже в 02:33 она прозвучала вновь – опять из-за пусков баллистики.

В 05:43 объявили отбой, а в 06:59 тревогу возобновили – на этот раз из-за угрозы применения беспилотников. По состоянию на 07:15 тревога продолжается.

Читайте также: Сегодня 7 июня 2026: какой день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 7 июня: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 7 июня: как прошла ночь
07.06.2026, 08:34
Правильное лето: прогноз погоды в Харькове и области на 7 июня
Правильное лето: прогноз погоды в Харькове и области на 7 июня
06.06.2026, 20:00
Сегодня 7 июня 2026: какой день в истории
Сегодня 7 июня 2026: какой день в истории
07.06.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 6 июня: смертельный удар FPV, утренний «прилет»
Новости Харькова — главное 6 июня: смертельный удар FPV, утренний «прилет»
06.06.2026, 16:47
Зачем эвакуируют Золочев: объяснение начальника военной администрации
Зачем эвакуируют Золочев: объяснение начальника военной администрации
06.06.2026, 22:11
Пятерых людей спасали из огня в Харькове – детали от ГСЧС
Пятерых людей спасали из огня в Харькове – детали от ГСЧС
07.06.2026, 08:24

Новости по теме:

05.06.2026
Семья прыгнула из окна, ДТП со школьниками, метро в Харькове – итоги 5 июня
05.06.2026
Новости Харькова — главное 5 июня: удары, ДТП с детьми и учителями, наши дома
04.06.2026
РФ бьет «Бандеролями», как долго будет бесплатный проезд — итоги 4 июня
04.06.2026
Новости Харькова — главное 4 июня: «прилеты» в городе, стало больше обстрелов
03.06.2026
Скоро откроют окружную Харькова, реактивные «шахеды» — итоги 3 июня


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 7 июня: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 08:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".