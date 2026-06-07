Новости Харькова — главное 7 июня: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:34

Восемь боев на Харьковщине: где ВСУ отбивали атаки врага

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали восемь боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении врага атаковал пять раз в районе Старицы, Лимана, Волчанска и Охримовки. На Купянском – зафиксировали три штурма украинских позиций около Новоплатоновки, Песчаного и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения. За прошедшие сутки противник нанес 93 авиационных ударов, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9928 дронов-камикадзе и произвели 3204 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 45 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

07:20

Летела баллистика и БпЛА: как прошла ночь на Харьковщине

Тревога в Харькове и области прозвучала накануне в 23:02. В сторону Ольшан вылетел российский беспилотник, уточнили в Воздушных силах ВСУ. После полуночи реактивный БпЛА взял курс на Златополь, а в 01:10 добавилась угроза применения баллистического вооружения. Тревога продлилась до 02:13, а уже в 02:33 она прозвучала вновь – опять из-за пусков баллистики.

В 05:43 объявили отбой, а в 06:59 тревогу возобновили – на этот раз из-за угрозы применения беспилотников. По состоянию на 07:15 тревога продолжается.