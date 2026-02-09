Live

В Харькове «прилет» БпЛА – Терехов

Происшествия 11:42   09.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Взрыв слышали в Харькове около 11:35. 

Мэр Игорь Терехов проинформировал, что БпЛА типа «Молния» упал в Шевченковском районе.

«Без детонации и последствий», – отметил городской голова.

Тревога в Харькове и области звучит с 07:52. В Воздушных силах ВСУ информировали об возможных пусках БпЛА. Около 10:00 добавилась активность вражеской авиации на юго-восточном направлении. Угроза возникла для прифронтовых областей. После 10:00 жители некоторых районов Харькова начали слышать взрывы. Звуки доносились из пригорода. Тем временем мониторинговые ТГ-каналы предупреждали о пусках КАБов, вскоре – о беспилотниках которые летели в сторону города.

