В Харькове «прилет» БпЛА – Терехов

Взрыв слышали в Харькове около 11:35.

Мэр Игорь Терехов проинформировал, что БпЛА типа «Молния» упал в Шевченковском районе.

«Без детонации и последствий», – отметил городской голова.

Тревога в Харькове и области звучит с 07:52. В Воздушных силах ВСУ информировали об возможных пусках БпЛА. Около 10:00 добавилась активность вражеской авиации на юго-восточном направлении. Угроза возникла для прифронтовых областей. После 10:00 жители некоторых районов Харькова начали слышать взрывы. Звуки доносились из пригорода. Тем временем мониторинговые ТГ-каналы предупреждали о пусках КАБов, вскоре – о беспилотниках которые летели в сторону города.