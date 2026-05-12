На жилье для переселенцев Харьков получит более 16 млн грн
Депутаты Харьковского горсовета во время сессии сегодня, 12 мая, внесли изменения в бюджет города на 2026 год.
«Это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с распоряжением Харьковской областной военной администрации», — объяснили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Им предусмотрено предоставление субвенции на формирование фондов жилья для временного проживания или поддержанного проживания эвакуированных и внутренне перемещенных лиц, а также мер по обеспечению их жильем в сельской местности. Объем субвенции составляет 16,1 млн грн.
Напомним, также на сессии депутаты Харьковского горсовета предоставили очередное согласие на получение кредитов КП «по особым условиям». Как сообщили в пресс-службе горсовета, кредитование будет осуществляться по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Так, деньги на покупку дорогостоящего медицинского оборудования получит КП «Городская клиническая больница №13». Объем кредита составит не более 40 млн грн. Также кредитные средства в размере до 10 млн грн привлечет КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания».
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 16:14;