На жилье для переселенцев Харьков получит более 16 млн грн

Общество 16:14   12.05.2026
Виктория Яковенко
На жилье для переселенцев Харьков получит более 16 млн грн

Депутаты Харьковского горсовета во время сессии сегодня, 12 мая, внесли изменения в бюджет города на 2026 год.

«Это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с распоряжением Харьковской областной военной администрации», — объяснили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Им предусмотрено предоставление субвенции на формирование фондов жилья для временного проживания или поддержанного проживания эвакуированных и внутренне перемещенных лиц, а также мер по обеспечению их жильем в сельской местности. Объем субвенции составляет 16,1 млн грн.

Напомним, также на сессии депутаты Харьковского горсовета предоставили очередное согласие на получение кредитов КП «по особым условиям». Как сообщили в пресс-службе горсовета, кредитование будет осуществляться по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Так, деньги на покупку дорогостоящего медицинского оборудования получит КП «Городская клиническая больница №13». Объем кредита составит не более 40 млн грн. Также кредитные средства в размере до 10 млн грн привлечет КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания».

