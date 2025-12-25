Харьковщина — с бюджетом на 2026 год: что еще приняли на сессии облсовета

Бюджет Харьковской области на 2026 год приняли депутаты областного совета в ходе сессии 24 декабря, однако его показатели — не обнародованы.

Как сообщила председатель областного совета Татьяна Егорова-Луценко, в работе приняли участие 82 депутата, начальник ХОВА Олег Синегубов, руководители силовых, правоохранительных и фискальных структур области и ГСЧС.

<br />

Кроме бюджета были утверждены следующие программы:

Комплексная программа социальной защиты населения Харьковской области на 2026–2030 годы, где предусмотрено предоставление единовременной адресной денежной помощи жителям Харьковской области.

Программа экономического и социального развития Харьковской области на 2026 год охватывает 87 объектов в шести стратегических отраслях и отдельный блок проектов по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от вооруженной агрессии РФ против Украины.

Комплексная областная программа «Здоровье Слобожанщины» на 2026–2028 годы направлена на обеспечение устойчивого функционирования больниц и расширение доступа пациентов к качественным услугам, в частности лечению меланомы и редких заболеваний.

Программа развития дорожного хозяйства Харьковской области на 2026-2028 годы определяет приоритеты по восстановлению и содержанию автодорог региона для обеспечения логистической стабильности области.

Комплексная программа «Развитие и функционирование украинского языка как государственного в Харьковской области» на 2026-2030 годы фокусируется на преодолении последствий лингвоцида на деоккупированных территориях и создании сети курсов и разговорных клубов для популяризации государственного языка.

Программа информатизации Харьковской области «Цифровая Харьковщина» на 2025-2027 годы направлена на восстановление поврежденных обстрелами коммуникационных сетей и перевод публичных услуг в современный электронный формат.

Программа развития информационного пространства Харьковской области на 2026-2030 годы имеет целью формирование безопасной медиасреды, противодействие дезинформации и развитие навыков медиаграмотности среди населения области.

«Отдельный важный блок решений — повышение прозрачности управления в медицине. Харьковский областной совет одним из первых в Украине принял решение о создании конкурсных комиссий для формирования наблюдательных советов в учреждениях здравоохранения. Принято решение в отношении областной клинической больницы, областного центра онкологии и областной клинической психиатрической больницы № 3. Наблюдательные советы будут формироваться на конкурсной основе с привлечением представителей общественности — это об открытости, контроле и доверии», — сообщила Егорова-Луценко.

Также на сессии принесли присягу трое новоизбранных депутатов: Олег Приймак (Блок Светличной «Вместе!»), Валентин Лебединский (Европейская солидарность), Лидия Куденко (Блок Светличной «Вместе!»).

Как сообщалось, на сессии облсовета 24 декабря также присвоили звание «Почетный гражданин Харьковской области» семерым представителям Сил обороны.

Также напомним, бюджет Харькова-2026 утвердили на сессии горсовета 22 декабря. Общий объем доходов запланировали на уровне почти 21 миллиарда гривен. Расходы – больше, 21,4 миллиарда. В Харькове сохранят бесплатный проезд в транспорте, сообщил мэр Игорь Терехов. В целом больше всего расходов предусмотрено на социалку – почти 6,5 миллиарда гривен. 5,8 миллиарда пойдут на образование, в частности – на строительство первого в городе подземного детского сада. 5,6 миллиарда предусмотрено на сферу ЖКХ. Почти миллиард пойдет на восстановление разрушенных и поврежденных домов и объектов критической инфраструктуры. Также в смете заложили средства для Сил обороны. Для поддержки воинских частей ВСУ и теробороновцев пока нашли 300 миллионов гривен.