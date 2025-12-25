Live

Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 46 тысяч гривен

Общество 15:29   25.12.2025
Виктория Яковенко
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 46 тысяч гривен

По состоянию на 25 декабря в Харьковской области актуальны 2385 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия машиниста бульдозера с зарплатой в 46 тысяч гривен. Оценщик-эксперт будет иметь 30 тысяч, инженер по нормированию трудовых процессов – 28 тысяч.

Контролер продукции медицинского назначения будет зарабатывать 25500 гривен, аппаратчик по приготовлению смесей и растворов – 25 тысяч, моторист транспортировочных механизмов – 24900, специалист по связям с общественностью и прессой – 23800, приемщик товаров – 20400, управляющий рестораном – 20 тысяч, стекольщик – 19900.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Автор: Виктория Яковенко
