Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 46 тисяч гривень

Суспільство 15:29   25.12.2025
Вікторія Яковенко
Станом на 25 грудня на Харківщині актуальні 2385 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніст бульдозера із зарплатою 46 тисяч гривень. Оцінювач-експерт матиме 30 тисяч, інженер з нормування трудових процесів – 28 тисяч.

Контролер продукції медичного призначення зароблятиме 25500 гривень, апаратник на приготуванні сумішей і розчинів – 25 тисяч, моторист транспортувальних механізмів – 24900, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою – 23800, приймальник товарів – 20400, керуючий рестораном – 20 тисяч, скляр – 19900.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Автор: Вікторія Яковенко
