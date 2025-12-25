«Дівчинку забирають у дитбудинок після мобілізації батька». Коментар ТЦК

У соцмережах шириться інформація про те, що у Харкові 10-річна дівчинка може потрапити в дитбудинок. Зазначається, що батька мобілізували, а мати нібито давно відмовилась від доньки. В обласному ТЦК та СП прокоментували ці заяви.

Про ситуацію спершу у мережі «Тредс» написав Артем – він представляється роботодавцем мобілізованого чоловіка. За його словами, дівчинка з народження проживала з батьком. Каже: мати залишила дитину одразу після пологів, виїхала та не сплачувала аліменти. Він зазначає, що батько нібито намагався позбавити жінку батьківських прав. Наразі, пише автор, дитина залишалась з сестрою мобілізованого, однак органи опіки начебто заявили, що за відсутності батьків дівчинку можуть направити до дитбудинку.

У Харківському ТЦК та СП вже прокоментували інформацію.

«У мережі поширюється інформація про начебто виявлені факти порушення заходів мобілізації з боку посадових осіб ТЦК та СП у місті Харкові, а саме призов батьків які самостійно виховують дитину до 18 років. У всіх випадках порушення законодавства представниками ТЦК не виявлено. Громадяни не оновлювали вчасно свої дані, з приводу надання відстрочок не зверталися», – пояснили у ТЦК.

Там підкреслили, що призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

«За загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими. Закликаємо всіх дотримуватися закону. Для уникнення непорозумінь та набуття законного права на відстрочку рекомендуємо вчасно подбати про оформлення відстрочки», – звернулись у ТЦК.