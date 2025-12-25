«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК
В соцсетях распространяется информация о том, что в Харькове 10-летняя девочка может попасть в детдом. Отмечается, что отца мобилизовали, а мать якобы давно отказалась от дочери. В областном ТЦК и СП прокомментировали эти заявления.
О ситуации сначала в Threads написал Артем – он представляется работодателем мобилизованного мужчины. По его словам, девочка с рождения проживала с отцом. Говорит: мать оставила ребенка сразу после родов, уехала и не платила алименты. Он отмечает, что отец якобы пытался лишить женщину родительских прав. Сейчас, пишет автор, ребенок остался с сестрой мобилизованного, однако органы опеки якобы заявили, что из-за отсутствия родителей девочку могут направить в детдом.
В Харьковском ТЦК и СП уже прокомментировали эту информацию.
«В сети распространяется информация о якобы выявленных фактах нарушения мер мобилизации со стороны должностных лиц ТЦК и СП в городе Харькове, а именно призыв родителей самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет. Во всех случаях нарушения законодательства представителями ТЦК не обнаружено. Граждане не обновляли своевременно свои данные, по поводу предоставления отсрочек не обращались», — объяснили в ТЦК.
Там подчеркнули, что призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации проводится в порядке, определенном законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
«По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы. Призываем всех соблюдать закон. Во избежание недоразумений и обретения законного права на отсрочку рекомендуем вовремя позаботиться об оформлении отсрочки», — обратились в ТЦК.
Читайте также: Предлагал снять с розыска ТЦК за $2 тысячи: в Харькове задержали мужчину
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: детдом, дитина, мобилизация, новости Харькова, тцк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2025 в 12:05;