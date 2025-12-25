«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК

В соцсетях распространяется информация о том, что в Харькове 10-летняя девочка может попасть в детдом. Отмечается, что отца мобилизовали, а мать якобы давно отказалась от дочери. В областном ТЦК и СП прокомментировали эти заявления.

О ситуации сначала в Threads написал Артем – он представляется работодателем мобилизованного мужчины. По его словам, девочка с рождения проживала с отцом. Говорит: мать оставила ребенка сразу после родов, уехала и не платила алименты. Он отмечает, что отец якобы пытался лишить женщину родительских прав. Сейчас, пишет автор, ребенок остался с сестрой мобилизованного, однако органы опеки якобы заявили, что из-за отсутствия родителей девочку могут направить в детдом.

В Харьковском ТЦК и СП уже прокомментировали эту информацию.

«В сети распространяется информация о якобы выявленных фактах нарушения мер мобилизации со стороны должностных лиц ТЦК и СП в городе Харькове, а именно призыв родителей самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет. Во всех случаях нарушения законодательства представителями ТЦК не обнаружено. Граждане не обновляли своевременно свои данные, по поводу предоставления отсрочек не обращались», — объяснили в ТЦК.

Там подчеркнули, что призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации проводится в порядке, определенном законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы. Призываем всех соблюдать закон. Во избежание недоразумений и обретения законного права на отсрочку рекомендуем вовремя позаботиться об оформлении отсрочки», — обратились в ТЦК.