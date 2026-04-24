Изнасилование 8-летней на Харьковщине: дело передали в суд

68-летнего мужчину на Харьковщине обвиняют в том, что он систематически насиловал девочку. Она же считала его родным дедом. Харьковская областная прокуратура сообщила, что судить мужчину будут по трем статьям УК.

Обвинительный акт утвердил руководитель областной прокуратуры Юрий Папуша, сообщила пресс-служба ведомства. Пожилого мужчину обвиняют в изнасиловании, сексуальном насилии и совершении развратных действий в отношении малолетнего лица членом семьи.

Об этой истории мы сообщали ранее. Напомним основные подробности. Семья с 8-леней дочерью в начале полномасштабного вторжения РФ выехала из населенного пункта, который находился в зоне боевых действий. Они поселились в селе у бабушки ребенка. Бабушка жила с мужем, который не является родным дедом девочке. Однако малышка не знала об этом и воспринимала пожилого мужчину как родного.

«В течение декабря 2022 – сентября 2023 годов обвиняемый насиловал неродную внучку и совершал в отношении нее развратные действия, выбирая момент, когда никого из взрослых не было рядом. На мольбу ребенка прекратить не реагировал. Даже когда семья впоследствии вернулась в свой дом и приезжала к бабушке только на выходные, мужчина продолжал использовать присутствие девочки для удовлетворения своих циничных потребностей. Установлено 15 эпизодов сексуальных действий «дедушки» по отношению к потерпевшей», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый запугивал ребенка, добиваясь, чтобы девочка сохранила происходящее в тайне. И она действительно долго молчала. На странное поведение ребенка обратила внимание мать. Она отвела дочку к психологу международной благотворительной организации.

«Во время сессий выяснилось: как только разговор сводился к «дедушке», девочка начинала дрожать, а в ее глазах появлялся страх. В конце концов потерпевшая призналась, что испытала сексуальное насилие», — отметили прокуроры.

Мужчину задержали в январе 2026 года. С тех пор он — в СИЗО.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы обвиняемый получил максимально суровое и справедливое наказание», — заявил Юрий Папуша.

Точку в этом деле поставит суд.