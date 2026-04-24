Зґвалтування 8-річної на Харківщині: справу передали до суду

68-річного чоловіка на Харківщині звинувачують у тому, що він систематично ґвалтував дівчинку. Вона ж вважала його за рідного діда. Харківська обласна прокуратура повідомила, що судитимуть чоловіка за трьома статтями КК.

Обвинувальний акт затвердив керівник обласної прокуратури Юрій Папуша, повідомляє пресслужба відомства. Літнього чоловіка звинувачують у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи членом сім’ї.

Про цю історію ми повідомляли раніше. Нагадаємо основні подробиці. Сім’я з 8-літньою донькою на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхала з населеного пункту, який перебував у зоні бойових дій. Вони оселилися в селі у бабусі дитини. Бабуся жила із чоловіком, який не є рідним дідом дівчинці. Однак малеча не знала про це та сприймала літнього чоловіка як рідного.

“Протягом грудня 2022 – вересня 2023 років обвинувачений ґвалтував нерідну онуку та вчиняв стосовно неї розпусні дії, обираючи момент, коли нікого з дорослих не було поруч. На благання дитини припинити не реагував. Навіть коли родина згодом повернулася до свого дому і приїжджала до бабусі лише на вихідні, чоловік продовжував використовувати присутність дівчинки для задоволення своїх цинічних потреб”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За версією слідства, обвинувачений залякував дитину, домагаючись, щоб дівчинка зберегла те, що відбувається, в таємниці. І вона справді довго мовчала. На дивну поведінку дитини звернула увагу мати. Вона відвела доньку до психолога міжнародної благодійної організації.

“Під час сесій з’ясувалося: щойно розмова зводилася до “дідуся”, дівчинка починала тремтіти, а в її очах з’являвся страх. Зрештою потерпіла зізналася, що зазнала сексуального насильства”, – зазначили прокурори.

Чоловіка затримали у січні 2026 року. З того часу він – у СІЗО.

“Ми зробимо все необхідне, щоб обвинувачений отримав максимально суворе та справедливе покарання”, – заявив Юрій Папуша.

Крапку в цій справі поставить суд.