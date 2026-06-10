«Щиро розкаявся» у полоні: під Харковом судитимуть бойовика з Донеччини

До суду скерували обвинувальний акт щодо 32-річного уродженця Макіївки Донецької області, який воював проти Сил оборони на Харківщині. Чоловіка судитимуть за держзраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ), повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Слідство встановило, що у 2014 році, коли Росія окупувала його рідне місто, чоловік поїхав жити до Рязані (РФ). Проте вже у розпал повномасштабного вторгнення, у жовтні 2023 року, перебуваючи у Москві, він добровільно уклав контракт із міноборони РФ. Чоловіка призначили на посаду стрільця у військову частину 11048 ЗС РФ, після чого він пройшов курс базової військової підготовки у Курській області.

Протягом понад двох років – з листопада 2023-го до січня 2026-го – чоловік проходив службу на території Бєлгородської області та на тимчасово окупованій Луганщині. За цей час він встиг побувати у різних військових частинах на посадах стрільця, а також механіка-водія танка. Невдовзі бойовика перекинули у прикордоння Харківщини, і 26 січня цього року українські військові взяли його у полон у селі Зелене Харківського району.

Обвинувачений перебуває під вартою у статусі військовополоненого. Повідомляється, що чоловік повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину. Справу по суті розглядатиме Харківський районний суд Харківської області. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, поранив ножем свою знайому.