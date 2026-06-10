«Искренне раскаялся» в плену: под Харьковом будут судить боевика с Донетчины

В суд направили обвинительный акт в отношении 32-летнего уроженца Макеевки Донецкой области, который воевал против Сил обороны на Харьковщине. Мужчину будут судить за госизмену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ), сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Следствие установило, что в 2014 году, когда Россия оккупировала его родной город, мужчина уехал жить в Рязань (РФ). Однако уже в разгар полномасштабного вторжения, в октябре 2023 года, находясь в Москве, он добровольно заключил контракт с минобороны РФ. Мужчину назначили на должность стрелка в воинскую часть 11048 ВС РФ, после чего он прошел курс базовой военной подготовки в Курской области.

На протяжении более двух лет — с ноября 2023-го по январь 2026-го — мужчина проходил службу на территории Белгородской области и на временно оккупированной Луганщине. За это время он успел побывать в различных воинских частях на должностях стрелка, а также механика-водителя танка. Вскоре боевика перебросили в приграничье Харьковщины, и 26 января этого года украинские военные взяли его в плен в селе Зеленое Харьковского района.

Обвиняемый находится под стражей в статусе военнопленного. Сообщается, что мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления. Дело по существу будет рассматривать Харьковский районный суд Харьковской области. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, ранил ножом свою знакомую.