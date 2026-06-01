Live

Не поверталась додому й вимкнула телефон: де знайшли дівчинку з Чугуївщини

Суспільство 13:37   01.06.2026
Вікторія Яковенко
Не поверталась додому й вимкнула телефон: де знайшли дівчинку з Чугуївщини Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню на Харківщині. Дівчинка три дні не ночувала вдома.

31 травня до правоохоронців звернулася стурбована мешканка Новопокровської громади. Жінка повідомила, що її донька три дні тому пішла до подруги з ночівлею та додому не повернулася, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Напередодні між матір’ю та дівчиною в ході телефонної розмови виникла сварка через небажання неповнолітньої повертатися додому. Після розмови дівчина вимкнула телефон, перестала виходити на зв’язок та заблокувала рідних у соціальних мережах. Самостійні пошуки результатів не дали, тому жінка звернулася по допомогу до поліції», – зазначили копи.

На розшук дитини були орієнтовані всі наряди поліції. Правоохоронці оперативно встановили коло спілкування дівчини та можливі місця її перебування. Вже за кілька годин неповнолітню розшукали у знайомого в Харкові.

Жодних протиправних дій щодо неї вчинено не було. Поліцейські повернули дитину додому. Із родиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

Нагадаємо, раніше поліцейські розшукали 14-річну мешканку Салтівського району Харкова, яка 25 травня пішла гуляти та зникла на добу. Її повернули батькам.

Читайте також: За швидке встановлення котла треба заплатити? Підозра співробітниці «Газмереж»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
01.06.2026, 23:59
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
01.06.2026, 23:02
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
01.06.2026, 23:39
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
01.06.2026, 23:11
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
01.06.2026, 22:00
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
01.06.2026, 21:28

Новини за темою:

26.05.2026
Пішов гуляти та не повернувся: 11-річну дитину шукали на Харківщині
21.05.2026
Мати побила малого хлопчика у Харкові – дитину забрали (відео, фото)
15.05.2026
Ще одну дитину забрали з родини в Харкові: комісія застала матір п’яною
14.05.2026
12-річна дівчинка жила в Харкові без світла, води та їжі: де була мати (фото)
12.05.2026
Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Не поверталась додому й вимкнула телефон: де знайшли дівчинку з Чугуївщини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 13:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню на Харківщині. Дівчинка три дні не ночувала вдома.".