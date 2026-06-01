Не поверталась додому й вимкнула телефон: де знайшли дівчинку з Чугуївщини

Правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню на Харківщині. Дівчинка три дні не ночувала вдома.

31 травня до правоохоронців звернулася стурбована мешканка Новопокровської громади. Жінка повідомила, що її донька три дні тому пішла до подруги з ночівлею та додому не повернулася, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Напередодні між матір’ю та дівчиною в ході телефонної розмови виникла сварка через небажання неповнолітньої повертатися додому. Після розмови дівчина вимкнула телефон, перестала виходити на зв’язок та заблокувала рідних у соціальних мережах. Самостійні пошуки результатів не дали, тому жінка звернулася по допомогу до поліції», – зазначили копи.

На розшук дитини були орієнтовані всі наряди поліції. Правоохоронці оперативно встановили коло спілкування дівчини та можливі місця її перебування. Вже за кілька годин неповнолітню розшукали у знайомого в Харкові.

Жодних протиправних дій щодо неї вчинено не було. Поліцейські повернули дитину додому. Із родиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

