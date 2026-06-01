Не поверталась додому й вимкнула телефон: де знайшли дівчинку з Чугуївщини
Правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню на Харківщині. Дівчинка три дні не ночувала вдома.
31 травня до правоохоронців звернулася стурбована мешканка Новопокровської громади. Жінка повідомила, що її донька три дні тому пішла до подруги з ночівлею та додому не повернулася, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Напередодні між матір’ю та дівчиною в ході телефонної розмови виникла сварка через небажання неповнолітньої повертатися додому. Після розмови дівчина вимкнула телефон, перестала виходити на зв’язок та заблокувала рідних у соціальних мережах. Самостійні пошуки результатів не дали, тому жінка звернулася по допомогу до поліції», – зазначили копи.
На розшук дитини були орієнтовані всі наряди поліції. Правоохоронці оперативно встановили коло спілкування дівчини та можливі місця її перебування. Вже за кілька годин неповнолітню розшукали у знайомого в Харкові.
Жодних протиправних дій щодо неї вчинено не було. Поліцейські повернули дитину додому. Із родиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних ситуацій у майбутньому.
Нагадаємо, раніше поліцейські розшукали 14-річну мешканку Салтівського району Харкова, яка 25 травня пішла гуляти та зникла на добу. Її повернули батькам.
Читайте також: За швидке встановлення котла треба заплатити? Підозра співробітниці «Газмереж»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дитина, зникла, поліція, харківщина, шукали;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Не поверталась додому й вимкнула телефон: де знайшли дівчинку з Чугуївщини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 13:37;