Не возвращалась домой и выключила телефон: где нашли девочку с Чугуевщины
Правоохранители разыскали пропавшую несовершеннолетнюю на Харьковщине. Девочка три дня не ночевала дома.
31 мая к правоохранителям обратилась обеспокоенная жительница Новопокровской громады. Женщина сообщила, что ее дочь три дня назад ушла к подруге с ночевкой и домой не вернулась, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Накануне между матерью и девочкой в ходе телефонного разговора возникла ссора из-за нежелания несовершеннолетней возвращаться домой. После разговора девочка выключила телефон, перестала выходить на связь и заблокировала родных в социальных сетях. Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому женщина обратилась за помощью в полицию», — отметили копы.
На розыск ребенка были ориентированы все полицейские наряды. Правоохранители оперативно установили круг общения девочки и возможные места ее пребывания. Уже через несколько часов несовершеннолетнюю разыскали у знакомого в Харькове.
Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Полицейские вернули ребенка домой. С семьей провели профилактическую беседу по недопущению подобных ситуаций в будущем.
Напомним, ранее полицейские разыскали 14-летнюю жительницу Салтовского района Харькова, которая 25 мая пошла гулять и пропала на сутки. Ее вернули родителям.
- • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 13:37;