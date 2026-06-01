Не возвращалась домой и выключила телефон: где нашли девочку с Чугуевщины

Общество 13:37   01.06.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители разыскали пропавшую несовершеннолетнюю на Харьковщине. Девочка три дня не ночевала дома.

31 мая к правоохранителям обратилась обеспокоенная жительница Новопокровской громады. Женщина сообщила, что ее дочь три дня назад ушла к подруге с ночевкой и домой не вернулась, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Накануне между матерью и девочкой в ​​ходе телефонного разговора возникла ссора из-за нежелания несовершеннолетней возвращаться домой. После разговора девочка выключила телефон, перестала выходить на связь и заблокировала родных в социальных сетях. Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому женщина обратилась за помощью в полицию», — отметили копы.

На розыск ребенка были ориентированы все полицейские наряды. Правоохранители оперативно установили круг общения девочки и возможные места ее пребывания. Уже через несколько часов несовершеннолетнюю разыскали у знакомого в Харькове.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Полицейские вернули ребенка домой. С семьей провели профилактическую беседу по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Напомним, ранее полицейские разыскали 14-летнюю жительницу Салтовского района Харькова, которая 25 мая пошла гулять и пропала на сутки. Ее вернули родителям.

Читайте также: За быструю установку котла нужно заплатить? Подозрение сотруднице «Газсетей»

Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)
Новости Харькова — главное за 1 июня: атака БпЛА на город, удар по Мерефе
Смерть в харьковском метро: в полиции сообщили подробности
Взятка в ТЦК и массированная атака дронов на Харьков — итоги 1 июня
Никто из трудовых мигрантов не хочет ехать на Харьковщину – Алексеев
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 июня в Харькове и области
  • • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 13:37;

