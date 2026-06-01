Маленькое чудо в экопарке под Харьковом: кто родился (видео)

В харьковском экопарке – пополнение. В семье мини-американских лошадей родился жеребенок.

Это девочка, рассказали в пресс-службе экопарка. Говорят: она уже стала любимицей конюшни.

«Мини-американские кони покоряют не только своим милым видом, но и характером. Они очень контактные, сообразительные и легко находят общий язык с людьми. Несмотря на свой небольшой рост, это настоящие кони — энергичные, любознательные и очень харизматические», — говорится в сообщении.

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, в харьковский экопарк из Днепра привезли минипига Клауса. Об этом сообщали в пресс-службе экопарка в конце апреля. С ним пытались подружиться.