Маленькое чудо в экопарке под Харьковом: кто родился (видео)
В харьковском экопарке – пополнение. В семье мини-американских лошадей родился жеребенок.
Это девочка, рассказали в пресс-службе экопарка. Говорят: она уже стала любимицей конюшни.
«Мини-американские кони покоряют не только своим милым видом, но и характером. Они очень контактные, сообразительные и легко находят общий язык с людьми. Несмотря на свой небольшой рост, это настоящие кони — энергичные, любознательные и очень харизматические», — говорится в сообщении.
Видео: Харьковский экопарк
Напомним, в харьковский экопарк из Днепра привезли минипига Клауса. Об этом сообщали в пресс-службе экопарка в конце апреля. С ним пытались подружиться.
- • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 14:14;