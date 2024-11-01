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Пополнение в экопарке под Харьковом: родился жеребенок (видео)

Общество 15:42   01.11.2024
Виктория Яковенко
Пополнение в экопарке под Харьковом: родился жеребенок (видео) скриншот

На днях в харьковском экопарке родился жеребенок американского миниатюрного коня.

«Сейчас этот милый малыш совсем небольшой, да и во взрослом возрасте кони этой породы достигают роста всего 70 см. Надеемся, что уже следующей весной, когда малыш подрастет, он сможет познакомиться со всеми своими родственниками, а также с пони, карликовыми пони и фалабеллами, которых мы хотим вернуть из вынужденной эмиграции», — рассказали в пресс-службе экопарка.

Сейчас на пони-ферме живут более 30 пони и более 15 миниатюрных лошадей.

Видео: пресс-служба Харьковского экопарка

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 15:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях в харьковском экопарке родился жеребенок американского миниатюрного коня.".