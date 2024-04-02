Из-под обстрелов Купянска вывезли двух коней, жеребенка ловили 4 часа (видео)
Спасатели животных провели эвакуацию двух коней и коз из прифронтовой зоны на Харьковщине. Животные пережили стресс из-за обстрелов.
«За помощью в эвакуации лошади Ласочки и жеребенка Счастливчика к нам обратился их хозяин из-за усиления обстрелов города (Купянска — Ред.). Сложность в том, что счастливчик — необъезженный жеребенок. Чтобы погрузить его в транспорт, потребовалось участие специалиста. Мы выехали на эвакуацию вместе с Анастасией, занимающейся конкуром. Взрослую лошадь Ласточку очень быстро удалось завести в батман (специальный транспорт для перевозки). А чтобы заманить жеребенка, понадобилось около четырех часов. Счастливчик очень стрессовал из-за непрерывных обстрелов», — рассказали о непростой эвакуации в организации «Спасение животных Харьков».
Животных все же удалось усадить в транспорт. Сейчас они уже в безопасности.
«Для маленького Счастливчика нашли новую семью в более безопасном месте. А Ласточку и четырех козочек владельца перевезли к знакомым мужчины в Харькове», — поделились спасатели животных.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели животных провели эвакуацию двух коней и коз из прифронтовой зоны на Харьковщине. Животные пережили стресс из-за обстрелов".