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З-під обстрілів Куп’янська вивезли двох коней, лоша ловили 4 години (відео)

Репортаж 10:49   02.04.2024
Оксана Горун
З-під обстрілів Куп’янська вивезли двох коней, лоша ловили 4 години (відео)

Рятувальники тварин провели евакуацію двох коней та кіз із прифронтової зони на Харківщині. Тварини пережили стрес через обстріли.

“За допомогою в евакуації коня Ласочки та лошати Щасливчика до нас звернувся їхній господар через посилення обстрілів міста. Складність у тому, що Щасливчик – необ’їжджене лоша. Щоб повантажити його в транспорт, знадобилася участь спеціаліста. Ми виїхали на евакуацію разом з Анастасією, яка займається конкуром. Дорослого коня Ласточку дуже швидко вдалося завести у батман (спеціальний транспорт для перевезення). А щоб заманити лоша, знадобилося близько чотирьох годин. Щасливчик дуже стресував через безперервні обстріли”, –  розповіли подробиці непростої евакуації в організації “Порятунок тварин Харків”.

Відео: ГО “Порятунок тварин Харків”

Тварин все ж таки вдалося посадити в транспорт. Нині вони вже в безпеці.

“Для маленького Щасливчика знайшли нову родину в більш безпечному місці. А Ласточку та чотирьох козочок власника перевезли до знайомих чоловіка в Харкові”, — поділилися рятувальники тварин.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 10:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники тварин провели евакуацію двох коней та кіз із прифронтової зони на Харківщині. Тварини пережили стрес через обстріли".