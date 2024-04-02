З-під обстрілів Куп’янська вивезли двох коней, лоша ловили 4 години (відео)

Рятувальники тварин провели евакуацію двох коней та кіз із прифронтової зони на Харківщині. Тварини пережили стрес через обстріли.

“За допомогою в евакуації коня Ласочки та лошати Щасливчика до нас звернувся їхній господар через посилення обстрілів міста. Складність у тому, що Щасливчик – необ’їжджене лоша. Щоб повантажити його в транспорт, знадобилася участь спеціаліста. Ми виїхали на евакуацію разом з Анастасією, яка займається конкуром. Дорослого коня Ласточку дуже швидко вдалося завести у батман (спеціальний транспорт для перевезення). А щоб заманити лоша, знадобилося близько чотирьох годин. Щасливчик дуже стресував через безперервні обстріли”, – розповіли подробиці непростої евакуації в організації “Порятунок тварин Харків”.

Відео: ГО “Порятунок тварин Харків”

Тварин все ж таки вдалося посадити в транспорт. Нині вони вже в безпеці.

“Для маленького Щасливчика знайшли нову родину в більш безпечному місці. А Ласточку та чотирьох козочок власника перевезли до знайомих чоловіка в Харкові”, — поділилися рятувальники тварин.