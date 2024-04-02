Дихання Сахари: у Харкові раніше зацвіли тюльпани (фото)

Аномальне тепло у Харкові викликало цвітіння тюльпанів на початку квітня. Фото опублікував заступник директора з науки Ботанічного саду ХНУ ім. В.М. Каразіна Олександр Альохін.

“Весну вже не стримати. Та ще й жарке дихання Сахари спонукало цвітіння різноманітних цибулинних рослин. Вже й тюльпани почали цвісти. Ось перші з них”, – підписав Альохін фото на своїй сторінці у фейсбуці.

Напередодні синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології поінформували, що в Харкові зафіксували температурний рекорд. 31 березня вдень температура повітря у місті була +23,7°C. Перед тим максимум температури був у 1975 році, він становив +20,5°C.

В останні дні в Україну прийшло “дихання Сахари” – долетів пил з найбільшої пустелі світу.

“Теперішня ситуація – перенесення атмосферою пилу із Сахари. Також може поширитися на значну частину України найближчим часом. Тому подбайте про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання – особливо обережно, вікна відкривайте дозовано. Як бачите, прийшло аномальне тепло із південних широт, проте додало ложку піщаного дьогтю“, – прокоментувала те, що відбувається, синоптикиня Наталка Діденко.