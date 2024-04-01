У Центральному парку Харкова висадять рослини-герої (відео)

У Центральному парку розповіли про плани озеленювачів на нинішній сезон. У зеленій зоні з’являться рослини, що вижили після удару російської С-300.

“Вторгнення рашистів далося взнаки не тільки на атракціони та декор, які потрощили ворожі ракети. Постраждало чимало зелених насаджень, які ми плануємо відновлювати в міру сил та можливостей“, – повідомив прессекретар Центрального парку Харкова Андрій Кравченко.

Так, за його словами, цього року в парку висадять рослини, які вижили після російського ракетного удару.

“Тоді, нагадаю, С-300 вгатила просто посеред маленьких сосен, ялівців туй. Нашим фахівцям вдалося врятувати деякі з них. І от ці рослини-герої будуть рости на алеях центрального парку. Зокрема, кущові троянди, що пережили вибух, започаткують новий розарій. Його ми плануємо розбити тут, біля атракціонів “Англія” та “Єгипет”, – розповів Кравченко.

Відео: пресслужба Центрального парку Харкова

Також у Центральному парку повідомили, що цього року планують висадити 11 тисяч квітів.

“Це втричі менше, ніж садило до війни. З клумб зробимо центральну з білочкою, бо це ж головний вхід до парку, та клумбу, що на вході з боку Фаненського провулку. Інші квітники – якщо буде можливість“, – зазначив прессекретар парку.

Він прокоментував і дискусію щодо необхідності відмовитися від висадки однорічних квітів у Харкові – на користь багаторічників та економії.

“Наші фахівці вважають, що треба підходити збалансовано. Багаторічні рослини підкріпляти однолітніми, які квітнуть значно довше. Що ж до центрального парку, то наші постійні відвідувачі, мабуть, вже помітили, що у 2019 році ми почали переходити до висадок багаторічних рослин. Мова йде про хости, іриси, астильби, лілеї. Впродовж цих років наші фахівці в кінці сезону викопували коріння, турботливо розділяли та розсаджували наново. Як приклад – водяні лілеї. Колись ми висадили в озеро перші 80 кущів. Нині маємо понад 300. Це все “дітки та онуки” отих перших лілей“, – повідомив Андрій Кравченко.