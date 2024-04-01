В Центральном парке Харькова высадят растения-герои (видео)

В Центральном парке рассказали о планах озеленителей на нынешний сезон. В зеленой зоне появятся растения, которые выжили после удара российской С-300.

«Вторжение рашистов сказалось не только на аттракционах и декоре, которые разбили вражеские ракеты. Пострадали многие зеленые насаждения, которые мы планируем восстанавливать по мере сил и возможностей», — сообщил пресс-секретарь Центрального парка Харькова Андрей Кравченко.

Так, по его словам, в этом году в парке высадят растения, которые выжили после российского ракетного удара.

«Тогда, напомню, С-300 ударила прямо посреди маленьких сосен, можжевельников туй. Нашим специалистам удалось спасти некоторые из них. И вот эти растения-герои будут расти на аллеях центрального парка. В частности, кустовые розы, пережившие взрыв, дадут начало новому розарию. Его мы планируем разбить здесь у аттракционов «Англия» и «Египет», — рассказал Кравченко.

Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова

Также в Центральном парке сообщили, что в этом году планируют высадить 11 тысяч цветов.

«Это втрое меньше, чем сажали до войны. Из клумб сделаем центральную с белочкой, потому что это главный вход в парк, и клумбу на входе со стороны Фаненского переулка. Другие цветники – если будет возможность», — отметил пресс-секретарь парка.

Он прокомментировал и дискуссию о необходимости отказаться от высадки однолетних цветов в Харькове — в пользу многолетников и экономии.

«Наши специалисты считают, что нужно подходить сбалансировано. Многолетние растения подкреплять однолетними, которые цветут гораздо дольше. Что касается центрального парка, то наши постоянные посетители, по-видимому, уже заметили, что в 2019 году мы начали переходить к высадкам многолетних растений. Речь идет о хостах, ирисах, астильбах, лилиях. За эти годы наши специалисты в конце сезона выкапывали корни, заботливо разделяли и рассаживали заново. В качестве примера – водяные лилии. Когда-то мы высадили в озеро первые 80 кустов. Сейчас у нас их больше 300. Это все «дети и внуки» тех первых лилий», — сообщил Андрей Кравченко.