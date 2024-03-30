«Цветы – это психологическое состояние людей» — Терехов
Цветы в Харькове, которые часто становятся предметом дискуссий о целесообразности трат на клумбы во время войны, нужны для психологической разгрузки местным жителям и военным, считает мэр Игорь Терехов.
«И в этом году тоже будем высаживать цветы, потому что это наша традиция, это эмоции людей. Мы высаживаем цветы не ради цветов. А люди должны понимать, что есть жизнь. И это такая психологическая разгрузка, когда они попадают в очень красивые уголки города. И они радуются. И военные, когда они проезжают мимо Харькова. Они подходят, видят эти цветы и радуются. Это очень важно для людей. Это психологическое состояние людей», — сказал мэр Харькова в эфире нацмарафона.
Он отметил, что сейчас россияне очень серьезно обстреливают Харьков. В городе — существенные разрушения в сфере энергетики.
«Сейчас графики немного скорректированы в сторону уменьшения времени отключения. Перешли из шестичасового отключения на четырехчасовое отключение. Облэнерго пытается выдерживать графики отключений», — отметил Терехов.
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Мэр напомнил, что в городе работает метро (интервалы в час пик — 10-12 минут, в остальное время — около 20 минут). Также частично на маршруты вернулись троллейбусы на автономном ходу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумбы, новости Харькова, терехов, цветы;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 18:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цветы в Харькове, которые часто становятся предметом дискуссий о целесообразности трат на клумбы во время войны, нужны для психологической разгрузки местным жителям и военным, считает мэр Игорь Терехов".