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«Цветы – это психологическое состояние людей» — Терехов

Общество 18:15   30.03.2024
Оксана Горун
«Цветы – это психологическое состояние людей» — Терехов

Цветы в Харькове, которые часто становятся предметом дискуссий о целесообразности трат на клумбы во время войны, нужны для психологической разгрузки местным жителям и военным, считает мэр Игорь Терехов.

«И в этом году тоже будем высаживать цветы, потому что это наша традиция, это эмоции людей. Мы высаживаем цветы не ради цветов. А люди должны понимать, что есть жизнь. И это такая психологическая разгрузка, когда они попадают в очень красивые уголки города. И они радуются. И военные, когда они проезжают мимо Харькова. Они подходят, видят эти цветы и радуются. Это очень важно для людей. Это психологическое состояние людей», — сказал мэр Харькова в эфире нацмарафона.

Он отметил, что сейчас россияне очень серьезно обстреливают Харьков. В городе — существенные разрушения в сфере энергетики.

«Сейчас графики немного скорректированы в сторону уменьшения времени отключения. Перешли из шестичасового отключения на четырехчасовое отключение. Облэнерго пытается выдерживать графики отключений», — отметил Терехов.

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Мэр напомнил, что в городе работает метро (интервалы в час пик — 10-12 минут, в остальное время — около 20 минут). Также частично на маршруты вернулись троллейбусы на автономном ходу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 18:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цветы в Харькове, которые часто становятся предметом дискуссий о целесообразности трат на клумбы во время войны, нужны для психологической разгрузки местным жителям и военным, считает мэр Игорь Терехов".