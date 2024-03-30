Мы привыкли к ИПСО, никто уезжать из Харькова не будет — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона разочаровал авторов российских ИПСО: они так долго пугают харьковчан наступлением на город, что это уже не работает.

«Да, были определенные волнения в начале этого. Но мы привыкли к такому ИПСО. Харьковчане очень умные люди. Они прекрасно понимают, что это — часть войны, которую ведет против нас Россия. И реагировать на все это совсем не нужно. Есть заявления наших военных. Мы верим нашим военным. Мы видим, как они работают, как они защищают нашу землю. И мы верим в наши ВСУ», — сказал Терехов.

Он выразил мнение, что цель российских ИПСО про «наступление на Харьков» — напугать людей, чтобы они выезжали из города, чтобы переживали и были в тяжелом психологическом состоянии.

«Но этого нереально. Харьковчане несокрушимы. И мы все это проходили. Проходили в 2022 году. Проходили, когда на окружной дороге возле Харькова стояли российские военные и беспощадно обстреливали районы, разрушали жилые дома. И хочу сказать, что да, тогда был отток людей, это было понятно. Но потом было четыре волны вернувшихся. Сегодня население Харькова – 1 миллион 300 тысяч человек. И никто никуда уезжать не будет. Мы будем отстаивать свой город», — заявил мэр Харькова.