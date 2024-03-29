Харьков станет для россиян роковым городом — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Укринформу» прокомментировал информацию, которую распространяют СМИ, о планах российского наступления на Харьков.
«У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось «просчитать» противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом», — заявил Сырский.
Он отметил, что ВСУ не могут игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям и принимают «меры для адекватного реагирования на такую вероятность».
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«На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий», — пояснил Главком ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Укринформу» прокомментировал информацию, которую распространяют СМИ, о планах российского наступления на Харьков".