Харьков станет для россиян роковым городом — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Укринформу» прокомментировал информацию, которую распространяют СМИ, о планах российского наступления на Харьков.

«У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось «просчитать» противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом», — заявил Сырский.

Он отметил, что ВСУ не могут игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям и принимают «меры для адекватного реагирования на такую вероятность».

«На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий», — пояснил Главком ВСУ.